Самому молодому – всего 20: из Тисы достали тела трех утопленников

Пограничники продолжают обнаруживать тела утопленников в реке Тиса. На этот раз служащие ГПСУ сообщили еще о 3 погибших мужчинах.

Самому младшему из них было всего 20 лет. Ранее было известно о еще 25 подобных случаях при попытке нелегального пересечения границы.

Смотрите также Штрафы для уклонистов: юрист объяснила, насколько вырастут с мая и ограничатся ли только ими

Гибель в Тисе

В ГПСУ рассказали, что о первом утопленнике пограничникам сообщил местный рыбак. На место сразу прибыли спасатели и полиция. Они установили, что погибшим является 28-летний житель Ивано-Франковской области. В то же время на этом трагические находки не закончились.

В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники призвали украинцев не рисковать своей жизнью, ведь несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной.

Незаконное пересечение границы: новости

Ежедневно Государственная пограничная служба Украины разоблачает до 10 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Большинство случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска. Часто граждане пытаются перебраться через реки с мощным течением, что приводит к гибели граждан.

Только за 2024 год на речном участке границы с Румынией было обнаружено уже тела 7 утопленников, которые пытались незаконно пересечь Тису. В общем известно уже о 28 случаях за все время – включая последние три гражданина.

Также тела двух мужчин в Тисе были обнаружены вечером 27 апреля. Из-за сильного течения их удалось достать из воды только на следующий день, 28 апреля.

Глубина реки Тиса на участке, которой проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.