Кто из мужчин может выезжать за границу за гуманитаркой с 1 марта

Правила выезда за границу за гуманитарной помощью изменили. Если раньше мужчины могли ездить за гуманитаркой, то теперь работают новые правила.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №57.

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Какие правила выезда за границу действуют с 1 марта

Правительство закрыло систему "Шлях", которая работала с начала полномасштабного вторжения. Поэтому Министерство развития общин и территорий и ОВА не вносят водителей в систему. Это касается граждан мужского пола, которые перевозят медицинские грузы и грузы гуманитарной помощи.

Отныне водители-волонтеры, которые направляются за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы.

Пересекать границу могут:

забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

Конечно, все эти категории должны предъявить соответствующие документы.

Также следует помнить, что представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и в пограничной полосе.

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