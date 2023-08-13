Перестрелка под Мариуполем: кадыровцы убили 7 гражданских, среди которых две девочки-подростки

Кадыровцы во временно оккупированной Донецкой области устроили перестрелку. В результате погибли 7 гражданских лиц, среди которых дети.

Между оккупантами произошла перестрелка 11 августа в деревне Урзуф, что неподалеку от Мариуполя. Известно, что "самоликвидировались" также 4 российских военных.

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Погибли 7 гражданских людей

Советник мэра Мариуполя сообщил, что в результате перестрелки погибли 7 гражданских лиц:

две девочки-подростки;

четверо ребят;

женщина.

Кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка,

– сообщил Андрющенко.

Что известно об Урзуфе Урзуф – это село, расположенное в южной части Донецкой области, около 50 километров от Мариуполя. Населённый пункт находится под оккупацией с февраля 2022 года. По данным последней переписи, которую проводили еще в 2001 году, в Урзуфе проживало почти три тысячи человек.

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