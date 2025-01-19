Сырский прокомментировал заявления о переводе персонала Воздушных сил в пехоту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, для чего нужен перевод военных Воздушных сил в пехотные бригады. Он напомнил о распоряжении, которое запрещает вносить в списки на перевод высококвалифицированный персонал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего Андрею Цаплиенко.

К теме Перевод специалистов из Воздушных сил в пехоту: все, что известно о скандале в Вооруженных Силах

Что говорит Сырский о вопросе по переводу специалистов Воздушных сил в пехоту

Как отметил главнокомандующий ВСУ, специалисты, которые несколько месяцев или лет учились и получали опыт на дефицитных специальностях, как, например, авиатехники, не могут быть переведены в пехоту. Но потребность на фронте в личном составе никуда не исчезла.

Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и их фактически некем заменить – с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность,

– сказал главнокомандующий.

Поэтому в войске, в частности и в Воздушных силах ВСУ, было решено "в разумных пределах" уменьшить логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием. Штабы ознакомлены с распоряжением. Есть определенный перечень специальностей, которые не должны попасть на фронт. В случае нарушений Генштаб будет реагировать.

В Воздушных силах ВСУ создана спецкомиссия для изучения перевода военнослужащих в другие роды и виды ВСУ. Военнослужащие могут обращаться на номера "горячей" линии, чтобы решить любые проблемные вопросы.

Смотрите также Приняли соответствующие решения, – Воздушные силы сделали новое заявление о переводе военных

Резонанс по поводу перевода военных Воздушных сил в пехоту

Военные летчики 14 января сообщили о массовом переводе авиационных техников в пехоту. В воинские части накануне пришли соответствующие телеграммы. Тогда воины отметили, что такие действия могут подорвать боевую готовность Воздушных сил.

В Генштабе в тот же день отметили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, не планируется переводить в пехотные подразделения.