В бункере Путина прошел военный мини-переворот, – Пионтковский об изменениях в командовании

В российском военном командовании снова произошли кадровые ротации. На этот раз ставленника Евгения Пригожина Сергея Суровикина заменили на главу генштаба России Валерия Герасимова.

Вообще же предыдущим назначением Суровикина Владимир Путин определил виновных в тогдашних провалах российской армии в Украине, а именно минобороны и генштаб страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.

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В бункере произошел мини-переворот

Именно с подачи российского диктатора его приспешники – владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров всеми способами унижали министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба России Валерия Герасимова.

Что касается последних, по мнению Пионтковского, хоть они и являются бездарными военачальниками, но их избрали за личную верность. Вероятно, Шойгу и Герасимов не захотели ждать, пока Путин и Пригожин расправятся с ними и начали действовать.

В бункере произошел военный мини-переворот. Шойгу и Герасимов в категорической форме потребовали у Путина снять ставленника Пригожина Суровикина и вернуть на роль руководителя "специальной военной операции" в Украине Герасимова,

– заметил российский оппозиционный политик.

По его словам, российский диктатор вынужден был это сделать. В то же время Суровикина еще и унизили, поскольку не просто сняли с должности, а поставили заместителем к тому, кто его заменил. Хотя еще несколько дней до этого Суровикина вместе с Пригожиными оскорбляли Герасимова всеми возможными словами.

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Пригожин никуда не делся

Генералы вынудили Путина вернуть на должность Герасимова. Впрочем, Пригожин никуда не девался.

Конечно, он протестовал против этого. Мы наблюдали этот спектакль в течение 5 дней как Пригожин и минобороны обвиняли друг друга,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он также добавил, что сейчас большинство так называемых "патриотических блогеров" выступают в той или иной степени на стороне Пригожина. Более того, это перекинулось даже на российскую думу.

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