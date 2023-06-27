Не стиль Путина, – политолог объяснил, почему Шойгу не снимут с должности

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин очень хотел, чтобы министра обороны России Сергея Шойгу сняли с должности. Хотя глава минобороны не смог защитить Владимира Путина, но в ближайшее время Шойгу ничего не угрожает.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Путин не может показать, что испугался и пойти на какие-либо уступки.

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Шойгу и Герасимов останутся на должностях

Сазонов отметил, что сначала Шойгу не исполнил желаний Путина относительно Украины, а сейчас не смог защитить кремлевского диктатора от бунта вагнеровцев. Конечно, Путин не простит этого своему министру обороны.

В далекой перспективе для Шойгу все плохо, хоть он любимый "оленевод царя". Но в ближайшее время ему ничего не угрожает. Если Путин снимет его через неделю, две, месяц, то будет казаться, что Путин испугался Пригожина и под давлением пошел на уступки. Это не его стиль,

– предположил политолог.

Путин постарается продемонстрировать свою "силу", что он якобы не идет на уступки. Потому как Шойгу, так и начальник российского генштаба Валерий Герасимов останутся при своих должностях.

Пригожин объявил войну Шойгу