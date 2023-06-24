"Все идет по плану": важнейшие объекты Москвы взяли под усиленную охрану
В России вечер пятницы оказался очень жарким. После того, как Евгений Пригожин записал целый ряд аудио с угрозами, в Москве взяли под охрану важнейшие объекты.
Росгвардию уже отправили перехватить вагнеровцы. РосСМИ сообщают, что в Москве – тревожно, информирует 24 Канал.
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Что происходит в Москве
В Москве ужесточились меры безопасности. Важнейшие объекты российской столицы приняли под усиленную охрану. Очевидно, бункер Путина тоже. А может, и его тайный чемоданчик с отходами.
Росгвардия – поднята. Сообщалось также, что срочников вооружают и забирают.Заметьте! Телеграмм-каналы сообщают, что в Москве – перекрывают улицы. Уже образовались масштабные пробки. Россияне жалуются и паникуют в соцсетях. Поступает информация, что на трассе "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.
Движение "Атеш" сообщило, что усиленно охраняют, в частности, Останкино. На улицах российской столицы также заметили военную технику. Проезд в администрацию президента перекрыли.
Военная техника у храма Христа Спасителя / Фото из сети
С чего все началось
- Пригожин вечером 23 июня заявил, что российские военные вроде бы ударили по вагнеровцам. "Повар Путина" подчеркнул: это якобы произошло по приказу Сергея Шойгу. Тот бежал из Ростова, куда прибыл накануне.
- Пригожин записал аудио с угрозами в сторону власти.