"Все идет по плану": важнейшие объекты Москвы взяли под усиленную охрану

В России вечер пятницы оказался очень жарким. После того, как Евгений Пригожин записал целый ряд аудио с угрозами, в Москве взяли под охрану важнейшие объекты.

Росгвардию уже отправили перехватить вагнеровцы. РосСМИ сообщают, что в Москве – тревожно, информирует 24 Канал.

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Что происходит в Москве

В Москве ужесточились меры безопасности. Важнейшие объекты российской столицы приняли под усиленную охрану. Очевидно, бункер Путина тоже. А может, и его тайный чемоданчик с отходами.

Росгвардия – поднята. Сообщалось также, что срочников вооружают и забирают.

Телеграмм-каналы сообщают, что в Москве – перекрывают улицы. Уже образовались масштабные пробки. Россияне жалуются и паникуют в соцсетях. Поступает информация, что на трассе "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.

Движение "Атеш" сообщило, что усиленно охраняют, в частности, Останкино. На улицах российской столицы также заметили военную технику. Проезд в администрацию президента перекрыли.



Военная техника у храма Христа Спасителя / Фото из сети



С чего все началось