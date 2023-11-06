Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины: в посольстве отреагировали

Десятки польских перевозчиков 6 ноября заблокировали три пограничных пункта на границе с Украиной. В результате движение грузовиков оказалось парализованным.

В настоящее время перекрытыми остаются пограничные переходы с Украиной в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

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Посол отреагировал на польскую забастовку на границе

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на протесты польских перевозчиков на границе с Украиной. Он отметил, что это вредит нашему государству в борьбе с полномасштабной агрессией со стороны России.

Перекрытие польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам в Гребенном, Дорогуске, Корчевой является болезненным ударом в спину Украины, страдающей от российской агрессии,

– написал он.

Зварыч подчеркнул, что под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским Союзом. Он также призвал протестующих прекратить блокаду украинско-польской границы.

Перевозчики бастуют на границе с Украиной

Журналисты рассказали, что по техническим причинам в Корчевой польские протестующие перекрыли только въезд в Украину. Однако в других местах заблокирован как въезд, так и выезд.

Пока известно, что польские протестующие требуют возобновления системы выдачи разрешений для работы в ЕС для украинских транспортных компаний, а также сократить их до уровня, который был до начала вторжения России. Кроме того, они призывают власти Польши освободить их от электронной очереди в Украине, ссылаясь на тяжелые условия жизни некоторых людей, вынужденных проживать в своих автомобилях до двух недель.

Протесты на границе Украины с Польшей: видео "Радио Свободы"

Протестующие также пообещали поддерживать непрерывную блокаду на границе, подчеркивая свою решительность настаивать на выполнении своих требований. Они также отметили, что они получили разрешение на пикетирование до 3 января от вошедшей в новый состав польского парламента антиукраинской партии "Конфедерация".

В то же время Госпогранслужба отметила, что организаторы планируют пропускать один грузовой автомобиль в час, а также транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и тех, кто перевозит животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Польские перевозчики протестуют на границе с Украиной / Фото с аккаунтов Michal Wawer и Rafal Mekler в соцсети Х

Корреспонденты Суспильного также зафиксировали забастовку польских перевозчиков в пункте пропуска "Краковец-Корчевая". Протест начался около 14 часов.

Протест в пункте пропуска "Краковец-Корчевая" / Фото Суспильного

Журналисты отметили, что сейчас работа таможенного поста "Ягодин" на Волыни парализована. Ведь в обед на границе началась забастовка польских перевозчиков, требующих отмены "транспортного безвиза" для украинских перевозчиков.

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