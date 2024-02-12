Доклады Сырского и Баргилевича: Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе
Источник:Владимир Зеленский
Вечером 12 февраля Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку, где доложил новый главком Александр Сырский. Это первое заседание в обновленном составе, подробно о нем расскажет 24 Канал.
На выходных стало известно о назначении ряда новых командующих. Сменились командующие Объединенных сил ВСУ, Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск ВСУ и Сил территориальной обороны. Кого назначили новыми командующими – читайте в материале 24 Канала.
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Как прошла первая Ставка после увольнения Залужного и его команды
Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора,
– так описал заседание президент.
Во время Ставки в обновленном составе доложили:
- Главнокомандующий ВСУ Сырский;
- начальник Генерального штаба Баргилевич;
- представители разведок;
- представители командующих оперативно-стратегических группировок войск.
Говорилось об Авдеевке, Купянске и Юге, а также об обеспечении армии всем необходимым – снарядами, дронами, РЭБ.
Какие решения приняли во время Ставки 12 февраля
Одно из решений касалось усиления ПВО – решили увеличить количество и возможности мобильных огневых групп.
Другие решения – о защите прифронтовых регионов и критической инфраструктуры.
Энергетики и главы военно-гражданских администраций прифронтовых областей доложили о ситуации. Многоуровневую защиту объектов электро-, водо- и теплоснабжения будут развивать и в дальнейшем.
Что известно о Сырском
Россияне активно разгоняют различные ИПСО о главкоме, поэтому 24 Канал собрал факты из биографии Александра Сырского. А еще мы подготовили статью о том, что пишут в западных СМИ о новом главнокомандующем.