Британия будет первой обучать украинских пилотов на F-16, – Foreign Policy
Источник:Foreign Policy
По данным иностранных СМИ, первой страной, которая будет учить украинских пилотов осваивать американские истребители F-16, будет Великобритания. Страна планирует подготовить 20 украинских лётчиков.
Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение первых 20 военных. Отмечают, что они все хорошо владеют английским, поэтому усвоение курса будет идти быстрее.
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Что будет включать подготовка
Это будет базовая наземная подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке управлять F-16 (или другими самолетами),
– сказал спикер британского правительства.
Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут включать тренажеры и реальные самолеты.
Издание утверждает, что, по данным ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение через четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет длиннее обычного.
F-16 для Украины: что известно
- Президент США Джо Байден согласовал снабжение Украины истребителей F-16. Первыми о работе над созданием коалиции истребителей для Украины и готовность учить наших пилотов заявили премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте.
- После их заявления к соответствующей инициативе присоединились ряд других стран, в том числе Португалия, Дания и США.
- Глава ОП Андрей Ермак отметил, что сроки поставки самолетов зависят от многих факторов. Несмотря на это, он верит, что этот процесс наши союзники не будут затягивать.
- Следует добавить, что советник министра обороны Юрий Сак отметил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16. По его словам, в настоящее время страна до середины 2024 года будет использовать 24 своих истребителя F-16. А затем они будут доступны для другого назначения, в частности, для продажи.