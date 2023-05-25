Британия будет первой обучать украинских пилотов на F-16, – Foreign Policy

По данным иностранных СМИ, первой страной, которая будет учить украинских пилотов осваивать американские истребители F-16, будет Великобритания. Страна планирует подготовить 20 украинских лётчиков.

Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение первых 20 военных. Отмечают, что они все хорошо владеют английским, поэтому усвоение курса будет идти быстрее.

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Что будет включать подготовка

Это будет базовая наземная подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке управлять F-16 (или другими самолетами),

– сказал спикер британского правительства.

Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут включать тренажеры и реальные самолеты.

Издание утверждает, что, по данным ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение через четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет длиннее обычного.

F-16 для Украины: что известно