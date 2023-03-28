Первые Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке
28 марта 2023, 09:49Читати новину українською
Украина получила первые танки Challenger 2 от Великобритании. Сколько именно единиц такой техники уже прибыли в Украину, неизвестно, однако министр обороны Резников уже показал их в действии.
Глава Минобороны Украины сам проехал на британском танке. Эффектное видео он опубликовал в своем твиттере.
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