Первые Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке

28 марта 2023, 09:49
Читати новину українською

Украина получила первые танки Challenger 2 от Великобритании. Сколько именно единиц такой техники уже прибыли в Украину, неизвестно, однако министр обороны Резников уже показал их в действии.

Глава Минобороны Украины сам проехал на британском танке. Эффектное видео он опубликовал в своем твиттере.

Важно Наиболее технически совершенный танк: военный эксперт назвал преимущества Challenger 2

 

 

 

 

Автор: Альона Захарова