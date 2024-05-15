Первые кадры с места покушения на словацкого премьера Роберта Фицо
В словацких медиа распространяют информацию о стрельбе после заседания Кабмина Словакии. В сети распространяют первые кадры с места происшествия.
По данным СМИ, сегодня члены правительства отправились на совещание в Гандлову, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения. После заседания в Гандлове раздались выстрелы. Как отметили в издании Denník N, ранения получил премьер-министр Роберт Фицо, которого доставили в больницу.
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Кадры с места происшествия
В Словакии днем 15 мая возле здания, где проводилось выездное заседание правительства, произошла стрельба, где был ранен словацкий премьер Роберт Фицо. Самого стрелка уже задержали, о мотивах нападения информации пока нет.
Сообщается, что премьер-министр Роберт Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. В то же время, официально состояние Фицо пока не комментировали. В МИДе подтвердили лишь факт ранения и покушения на премьера.
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Позиция Фицо по отношению к нашему государству
- Словацкий премьер известен своими резкими заявлениями в сторону Украины. Так к годовщине полномасштабного вторжения он записал видео, в котором повторил привычные нарративы Кремля. Фицо заверил, что война началась в 2014 году с якобы "разгула украинских неонацистов". А также добавил, что Запад только поощряет "взаимное убийство славян".
- Вскоре после такого заявления глава словацкого МИД Юрай Бланар встретился с главой вражеского МИД Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Такой жест своего министра Фицо похвалил и добавил, что он сам порекомендовал провести встречу с российским чиновником. Это решение объяснил "сбалансированностью внешней политики".
- В конце апреля словаки организовали сбор на боеприпасы для ВСУ. Роберт Фицо такую идею не то, что не поддержал, а высмеял. Он цинично сказал, что инициатива якобы не имеет смысла, потому что Украине выделяют деньги в США и ЕС. Сам сбор назвал "каплей в море" и взялся убеждать, что часть суммы украдут, а для страны это якобы ничего не изменит.