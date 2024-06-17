Этот июнь "жаркий" от результатов, – политолог о дипломатических действиях Украины

Прошедшая неделя стала одной из самых успешных для Украины за последнее время. Наше государство подписало ряд соглашений по безопасности, западные страны ввели против России мощные санкции, а также состоялся первый Глобальный саммит мира.

Украина в июне 2024 года получила месседжи, о которых год назад, а тем более 10 лет назад даже не могла мечтать. В эфире 24 Канала президент аналитического центра "Политика", политолог Олег Лесной подытожил общий успех украинской дипломатии.

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Украина получила сигналы, к которым стремилась

"Этот июнь жаркий не только от температуры, но и от результатов. Да, хотелось бы гораздо больше, но все шло по нарастающей", – заметил Лесной.

По его словам, в июне появилось ощущение, что произошел переломный момент. Конечно, у нас бывают и положительные, и отрицательные периоды. Впрочем, по мнению политолога, результаты мирной конференции однозначно положительные. Ведь Киев получил со стороны наших партнеров четкие сигналы, о которых украинцы мечтали, и к которым стремились.

Я увидел усталость мира от России, то есть мощных игроков от того, что Владимир Путин имеет наглость угрожать, выдвигать очередные ультиматумы не с сильной позиции, а с того, что что-то произошло не так, как он хотел,

– сказал Лесной.

Выход Путина в люди с ультиматумом на самом деле был истерикой, потому что не удалось сорвать саммит. В то же время по России прилетели достаточно мощные санкции, которые имеют большое значение для него. Во время речи глава Кремля сказал, что в результате с России должны быть сняты санкции. То есть все же санкции, которые украинцы даже не всегда положительно воспринимают, беспокоят диктатора.

Ключевой успех Саммита мира

за день до начала Саммита мира, 14 июня, российский президент провел встречу в МИД, на которой наговорил полнейшего бреда о войне и первоочередных "планах" Москвы в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал, что саммит был успешный. Украине удалось привлечь фактически сотню различных участников, в частности 92 страны и 8 международных организаций, несмотря на угрозу со стороны Китая и России.

Этот замысел удался. Он отразился в конкретном документе. Тем более коммюнике остается открытым документом, который могут подписать, кто угодно, когда решит это необходимым,

– отметил политолог.

Проукраинское коммюнике подписало достойное количество участников Саммита мира. Его поддержали те страны, которые не только наши друзья, но и те, кто в нейтральной позиции находятся. Кто-то лоялен к России, но они также присоединились к гуманитарным составляющим, потому что три пункта, которые очень важны из формулы мира Зеленского объединили очень много стран.

По мнению Лесного, даже устранение некоторых стран от подписания, приезда на саммит – тоже позиция. Кстати, украинская сторона в лице президента очень одобрительно относилась к тому, что на этой площадке можно говорить то, что ты думаешь.

Украина сделала шаг, возможно, он не такой большой, как хотелось бы, но мы его сделали, и рядом с нами очень много стран. Важно, что украинская формула мира закрепилась как основа любых мирных инициатив.

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