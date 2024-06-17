Україна у червні 2024 року отримала меседжі, про які рік тому, а поготів 10 років тому навіть не могла мріяти. В етері 24 Каналу президент аналітичного центру "Політика", політолог Олег Лісний підсумував загальний успіх української дипломатії.

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Україна отримала сигнали, до яких прагнула

"Цей червень спекотний не тільки від температури, а й від результатів. Так, хотілося б набагато більше, але все йшло по наростаючій", – зауважив Лісний.

За його словами, в червні з'явилося відчуття, що відбувся переломний момент. Звісно, у нас бувають й позитивні, й негативні періоди. Втім, на думку політолога, результати мирної конференції однозначно позитивні. Адже Київ отримав з боку наших партнерів чіткі сигнали, про які українці мріяли, і до яких прагнули.

Я побачив втому світу від Росії, тобто потужних гравців від того, що Владімір Путін має нахабність погрожувати, висувати чергові ультиматуми не з сильної позиції, а з того, що щось сталося не так, як він хотів,

– мовив Лісний.

Вихід Путіна в люди з ультиматумом насправді був істерикою, тому що не вдалося зірвати саміт. Водночас по Росії прилетіли досить потужні санкції, які мають неабияке значення для нього. Під час промови глава Кремля сказав, що в результаті з Росії повинні бути зняті санкції. Тобто все ж таки санкції, які українці навіть не завжди позитивно сприймають, турбують диктатора.

Нагадаємо, за день до початку Саміту миру, 14 червня, російський президент провів зустріч у МЗС, на якій наговорив цілковитої маячні про війну та першочергові "плани" Москви щодо України.

Ключовий успіх Саміту миру

Президент Володимир Зеленський сказав, що саміт був успішний. Україні вдалося залучити фактично сотню різних учасників, зокрема 92 країни та 8 міжнародних організацій, попри загрозу з боку Китаю та Росії.

Цей задум вдався. Він відобразився в конкретному документі. Поготів комюніке залишається відкритим документом, який можуть підписати, хто завгодно, коли вирішить це необхідним,

– зазначив політолог.

Проукраїнське комюніке підписала гідна кількість учасників Саміту миру. Його підтримали ті країни, які не тільки наші друзі, але й ті, хто в нейтральній позиції перебувають. Хтось лояльний до Росії, але вони також доєдналися до гуманітарних складових, тому що три пункти, які дуже важливі із формули миру Зеленського об'єднали дуже багато країн.

На думку Лісного, навіть усунення деяких країн від підписання, приїзду на саміт – теж позиція. До речі, українська сторона в особі президента дуже схвально ставилася до того, що на цьому майданчику можна говорити те, що ти думаєш.

Україна зробила крок, можливо, він не такий великий, як хотілось б, але ми його зробили, і поряд з нами дуже багато країн. Важливо, що українська формула миру закріпилася як основа будь-яких мирних ініціатив.

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