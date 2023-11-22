Первый снег в Киеве: волшебные фото из столицы

22 ноября 2023, 16:50
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В Киеве на радость жителям и гостям столицы выпал первый снег. Он создал уютную и сказочную атмосферу.

В среду 22 ноября в Киеве выпал первый снег. По данным синоптиков, он был мокрым. Поэтому на дорогах возможна гололедица.

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Яркие кадры первого снега в Киеве

"Киевавтодор" вывел на улицы 300 дорожных работников и почти столько же единиц спецтехники. Также в столице работают сотрудники коммунальных служб.


Киев засыпало первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Киевская городская военная администрация сообщила, что тротуары, остановки и дороги обрабатываются противогололедными средствами. Местные власти призвали пешеходов быть осторожными.


Погода задает рождественское настроение / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Начальник КГВА Сергей Попко призвал автовладельцев не выезжать на дороги без необходимости и не ставить машины вдоль дорог. Это ведь может мешать работать специальной технике.


Люди наслаждаются первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Больше кадров с заснеженным Киевом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

 

 

Где еще выпал первый снег

  • Недавно зимняя погода пришла на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщину и Ровненщину. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала, что на Косовщине и Верховинщине пришлось расчищать дороги местного значения.
  • Во Львовской области больше снега выпало на Сходницком перевале, который тоже пришлось расчищать. Сам Львов вместе с первым снегом накрыл туман.
  • Также первый снег пришел и в Днепропетровскую область. Там снегопад повалил деревья и усложнил движение на отдельных участках. Работники ГСЧС помогали медикам, которые не могли приехать на экстренный вызов, и отбуксировали маршрутку, которая застряла вместе с пассажирами

Автор: Петро Залива