Первый снег в Киеве: волшебные фото из столицы
В Киеве на радость жителям и гостям столицы выпал первый снег. Он создал уютную и сказочную атмосферу.
В среду 22 ноября в Киеве выпал первый снег. По данным синоптиков, он был мокрым. Поэтому на дорогах возможна гололедица.
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Яркие кадры первого снега в Киеве
"Киевавтодор" вывел на улицы 300 дорожных работников и почти столько же единиц спецтехники. Также в столице работают сотрудники коммунальных служб.
Киев засыпало первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Киевская городская военная администрация сообщила, что тротуары, остановки и дороги обрабатываются противогололедными средствами. Местные власти призвали пешеходов быть осторожными.
Погода задает рождественское настроение / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Начальник КГВА Сергей Попко призвал автовладельцев не выезжать на дороги без необходимости и не ставить машины вдоль дорог. Это ведь может мешать работать специальной технике.
Люди наслаждаются первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Больше кадров с заснеженным Киевом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Где еще выпал первый снег
- Недавно зимняя погода пришла на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщину и Ровненщину. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала, что на Косовщине и Верховинщине пришлось расчищать дороги местного значения.
- Во Львовской области больше снега выпало на Сходницком перевале, который тоже пришлось расчищать. Сам Львов вместе с первым снегом накрыл туман.
- Также первый снег пришел и в Днепропетровскую область. Там снегопад повалил деревья и усложнил движение на отдельных участках. Работники ГСЧС помогали медикам, которые не могли приехать на экстренный вызов, и отбуксировали маршрутку, которая застряла вместе с пассажирами