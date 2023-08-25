"За что боролись, на то и напоролись": в России второй раз за месяц изменили цель войны против Украины
В России на фоне успеха Украины на фронте снова решили изменить цель войны против нашей страны. Кремль косвенно признает провалы предыдущих целей вторжения в Украину.
Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что на этом этапе войны одной из целей так называемой "специальной военной операции" является "защита" России, пишет 24 Канал. Соответствующее заявление Песков связал с атаками неизвестных дронов на Москву.
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В России теперь заявляют, что "защищаются"
Пресс-секретарь Путина, который исчез после скандального заявления о том, что выборы в России не демократия, а дорогая бюрократия, заявил, что якобы для России существует некая "террористическая угроза" со стороны Украины.
"Спецоперация" проводится, в частности, для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов,
– фантазирует представитель Кремля.
Песков ляпнул, что война против Украины будет "продолжаться, чтобы исключить в будущем" угрозу со стороны Киева. Однако он проигнорировал тот факт, что в России до полномасштабного вторжения в Украину не было никаких атак дронов.
Более того, пресс-секретарь Путина косвенно признал, что Россия провалила предыдущие цели так называемой "спецоперации". В частности, Россия заявляла, что цель войны состоит в якобы "демилитаризации" Украины.
Теперь же рупор Кремля жалуется на атаки беспилотников и мифическую угрозу со стороны Киева. Следовательно, действия преступного кремлевского режима снова имели обратный эффект. По меньшей мере, об этом свидетельствует болезненное воображение Пескова.
В России второй раз за август изменили цель войны
- В середине августа глава российского минобороны Сергей Шойгу озвучил якобы цель войны против Украины. Учитывая слова Шойгу, цель России в войне против Украины – это освобождение российских военнопленных.
- Но, похоже, уже сейчас в Кремле поняли, что эта цель провалится, поэтому Песков и назвал новые цели.
- Дело в том, что российские военнопленные не хотят возвращаться в Россию из Украины. Как писало издание The Economist, российские пленные, которые содержатся в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны.
- Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться "пушечным мясом".