Там свои интересы: изменит ли Словакия позицию по Украине с новым президентом

Новым президентом Словакии стал Петер Пеллегрини, который поддерживает политику правительства Роберта Фицо. Пеллегрини в свою очередь вряд ли изменит позицию страны.

Дело в том, что это прежде всего словацкие политики и вопрос Украины интересует их меньше, чем мы думаем. Об этом 24 Каналу сказал политолог Тарас Загородний, отметив, что в Словакии больше будут говорить, чем что-то делать.

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К тому же Словакия пропускает военные грузы по своей территории. И когда к власти пришел Фицо – ничего не поменялось.

Мы же должны понимать, что у словаков есть собственный интерес. Есть много оборонных предприятий, которые работают, в частности на обеспечение военных заказов для Украины. Я вас уверяю, если что-то произойдет и люди на этих предприятиях начнут терять работу из-за политической позиции этих господ, то там будет больше вопросов к ним со стороны словаков, а не Украины,

– отметил политолог.

Он убежден, что мы будем слышать много заявлений от Словакии. Там могут даже начать что-то задерживать, но без такого пафоса и рвения, как это делает Венгрия. Итак, такого поведения как от Венгрии – не следует ждать от Словакии.

"В целом в Словакии будут не против, если их частные компании будут обеспечивать поставки. Думаю там будет ситуация 50 на 50, и с этим можно будет работать", – подытожил политолог.

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