Річ у тім, що це насамперед словацькі політики й питання України цікавить їх менше, ніж ми думаємо. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній, зауваживши, що у Словаччині більше говоритимуть, ніж щось робитимуть.

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До того ж Словаччина пропускає військові вантажі своєю територією. І коли до влади прийшов Фіцо – нічого не помінялося.

Ми ж повинні розуміти, що у словаків є власний інтерес. Є багато оборонних підприємств, які працюють, зокрема на забезпечення військових замовлень для України. Я вас запевняю, якщо щось станеться і люди на цих підприємствах почнуть втрачати роботу через політичну позицію цих панів, то там буде більше питань до них з боку словаків, а не України,

– зазначив політолог.

Він переконаний, що ми чутимемо багато заяв від Словаччини. Там можуть навіть почати щось затримувати, але без такого пафосу та завзяття, як це робить Угорщина. Отже, такої поведінки як від Угорщини – не слід чекати від Словаччини.

"Загалом у Словаччині будуть не проти, якщо їхні приватні компанії забезпечуватимуть постачання. Думаю там буде ситуація 50 на 50, і з цим можна буде працювати", – підсумував політолог.

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