Петиция о запрете въезда россиянам в Украину набрала необходимое количество голосов

11 ноября 2021 , 17:55
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Источник:

Офис Президента

Сергей Стерненко опубликовал на сайте президента петицию "Об ограничении права на въезд на территорию Украины гражданам государства-агрессора России".

Активист отметил, что за рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Об этом он сообщил в своем телеграме.

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Подробнее о петиции

Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима,
– говорится в тексте петиции.

Кроме этого, Сергей Стерненко в соцсетях добавил, что тема документа "особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и стягивание российских войск к нашим границам".

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением, которое не действует. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Вероятное скопление войск России: коротко

  • Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
  • Зато в Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.
  • Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.
  • Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.
  • Впоследствии спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что у границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там все же продолжается.
Автор: Олег Васьків