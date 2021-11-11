Петиция о запрете въезда россиянам в Украину набрала необходимое количество голосов

Сергей Стерненко опубликовал на сайте президента петицию "Об ограничении права на въезд на территорию Украины гражданам государства-агрессора России".

Активист отметил, что за рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Об этом он сообщил в своем телеграме.

Читайте также Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Подробнее о петиции

Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима,

– говорится в тексте петиции.

Кроме этого, Сергей Стерненко в соцсетях добавил, что тема документа "особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и стягивание российских войск к нашим границам".

Вероятное скопление войск России: коротко

Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.

Зато в Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.

Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.

Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.

Впоследствии спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что у границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там все же продолжается.

Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением, которое не действует. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.