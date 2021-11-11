Петиция о запрете въезда россиянам в Украину набрала необходимое количество голосов
Источник:Офис Президента
Сергей Стерненко опубликовал на сайте президента петицию "Об ограничении права на въезд на территорию Украины гражданам государства-агрессора России".
Активист отметил, что за рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Об этом он сообщил в своем телеграме.
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Подробнее о петиции
Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима,
– говорится в тексте петиции.
Кроме этого, Сергей Стерненко в соцсетях добавил, что тема документа "особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и стягивание российских войск к нашим границам".Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением, которое не действует. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.
Вероятное скопление войск России: коротко
- Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- Зато в Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.
- Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.
- Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.
- Впоследствии спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что у границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там все же продолжается.