Стало известно, что скончался заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он также известен как муж пылкой поклонницы Владимира Путина певицы Дианы Гурцкой.

В воскресенье, 21 мая, вражеское министерство образования сообщило, что за день до этого отправился к Кобзону один из топ-чиновников их ведомства. Собственно, речь идет о Петре Кучеренко, которому было 46 лет, – информирует 24 Канал.

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Что известно

Как пишут в Кремле, чиновник вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки из Кубы в Россию. Во время полета ему стало плохо, поэтому он умер.

Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось,

– говорится в источнике.

Отметим, что супруга Кучеренко – Гурцкая – выступала в 2008 году на Евровидении от Грузии. Также она является народной артисткой своей террористической страны и членом Общественной палаты России.

Кроме того, 1 марта 2014 года она подписала обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента Путина в Украине и Крыму.

Потери России