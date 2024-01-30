Европа должна быть готова к победе Трампа на выборах и соглашения с Путиным, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе следует серьезно рассмотреть возможность победы Дональда Трампа на президентской гонке в США. По его словам, это может иметь достаточно негативные последствия.

Как отметил чешский руководитель, если Дональд Трамп победит на выборах, то США заключит соглашение с диктатором Владимиром Путиным. Говорится, что это может быть невыгодным для Украины и Европы.

Смотрите также Может быть много неожиданностей: в чем особенность нынешней избирательной кампании в США

Петр Павел предостерег Европу

Речь идет не о подрыве трансатлантических связей, не о том, чтобы ставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по-другому,

– отметил президент Чехии.

Он также сказал, что Украина в отличие от России сейчас имеет ограниченные возможности на поле боя. Поэтому союзники советуют ограничить наступательные деяния и укрепить оборону.

По словам чешского лидера для этого Киеву необходимо не только чисто оборонное оружие, но и оружие, которое позволит нарушить пути поставки российской армии. Например, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также самолеты F-16.

Что говорят эксперты о президентской гонке в США: коротко