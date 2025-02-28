Это абсолютный рекорд: Игнат рассказал о пилоте, который продолжает дело "Мунфиша"

Пилот ВСУ Алексей Месь с позывным "Мунфиш" погиб 26 августа 2024 года во время воздушного боя. Сейчас дело талантливого летчика продолжает его побратим, который уже установил абсолютный рекорд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью для "Радио Свобода".

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Дело "Мунфиша" продолжает другой пилот

Вспоминая Алексея Меся "Мунфиш", который был чрезвычайно талантливым пилотом, Юрий Игнат рассказал о другом летчике. Он не стал раскрывать позывной военного, но отметил, что именно он продолжает дело "Мунфиша".

Игнат рассказал, что этот пилот сбил сразу 6 крылатых ракет во время одной из российских атак накануне Нового года.

Уничтожил 6 ракет в украинском небе на самолете F-16. Это абсолютный рекорд. Ни один пилот в мире на F-16 не сбивал крылатые ракеты из авиационной пушки, да еще и в количестве 6 штук,

– подчеркнул Игнат.

В Воздушных силах добавили, что 4 ракеты пилот уничтожил своими авиационными ракетами, которые имел на борту. По словам Игната, на сбивание одной ракеты пилот потратил одну ракету с борта. Тогда, не имея боекомплекта из ракет, летчик оставался только с авиационной пушкой.

Борт отвели в другой район, но пилот услышал – летят новые цели. Тогда он принял решение и попросил разрешения сделать то, что делал "Мунфиш" – сбить российские ракеты из авиационной пушки.

Он это сделал. Он ее уничтожил. Уже на земле, когда смотрели результаты объективного контроля, выяснили, что несколькими очередями он уничтожил сразу 2 ракеты. Эта новость разлетелась в наших медиа, но на Западе – больше всего,

– поделился Игнат.

Впервые о сбитии сразу 6 ракет Юрий Игнат сообщил 7 января. Он опубликовал сообщение-разговор с пилотом, которому удалось установить абсолютный рекорд. Так, уничтожить сразу 6 ракет удалось во время массированной атаки 13 декабря 2024 года.