Будущее Казахстана напрямую зависит от исхода войны в Украине, – Пионтковский
Казахстан чувствует угрозу со стороны россии, поэтому государство увеличило свой оборонный бюджет. А также усиливает военно-техническое сотрудничество со странами НАТО и Китаем.
россия стремится захватить территории бывшего советского союза, но ей помешает украинская армия. Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Лучшая защита от россии – боевые успехи украинской армии
"До сих пор мы говорили только о том, что украинская армия защищает не только себя, свободу и независимость своей Родины, но и весь западный мир. Но сейчас мы выясняем, что не только западный мир. Украинская армия сейчас защищает и весь постсоветский мир", – подчеркнул Пионтковский.
По его словам, страны бывшего советского союза являются первоочередной целью российской имперской экспансии. И находятся в более опасном положении, чем страны Западной Европы.
И будущее Казахстана также зависит от исхода этой войны,
– заметил эксперт.
Также Пионтковский добавил, что весь мир ожидает возвращения Херсона. Это событие будет восприниматься с огромным облегчением и ликованием. "Расстроятся только элиты в Берлине и Париже, которые годами спекулируют на своих специальных отношениях с путинским режимом", – предположил Пионтковский.
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Пионтковский о будущем Казахстана: смотрите видео
Политика Казахстана в отношении россии: коротко
- 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на петербургском международном экономическом форуме заявил, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Это произошло прямо перед владимиром путиным.
- На Катарском экономическом форуме 21 июня президент Казахстана прокомментировал свое заявление о непризнании квазиреспублик на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Он отметил поддержку территориальной целостности Украины.
- 23 июля президент Украины провел телефонный разговор с Касымом-Жомартом Токаевым. Во время него Владимир Зеленский поблагодарил его за категорический отказ признавать квазиреспублики на Донбассе.
- 5 июля россия решением суда приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу на 30 суток. Казахстан же заявил, что хочет экспортировать нефть в обход россии.
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