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      После авиакатастроф Boeing прекратила производство самолетов 737 MAX

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      Boeing прекратила производство самолетов 737 MAX / boeing.com

      Компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакататсроф, в результате которых погибли 364 человека.

      Пока неизвестно, возобновят ли производство самолетов, сообщает CNN.

      Накануне: Компания Boeing перестала быть крупнейшим поставщиком самолетов: кто ее заменил

      В компании заверили, что не будут увольнять работников из-за остановки производства. Издание CNN отмечает, что решение компании Boeing может повредить экономическому росту США.

      Заметим, что хотя Boeing не мог доставить самолеты 737 Max покупателям после авиакатастоф, компания в дальнейшем продолжала строить реактивные самолеты, хотя и с несколько сокращенным темпами – 42 в месяц. Сейчас Boeing имеет 400 завершенных реактивных самолетов, которые остались припаркованными в Вашингтоне и Техасе.

      Что известно про авиакатастрофы с Boeing 737 MAX

      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек: 8 членов экипажа и 181 пассажир.

      После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

      Обратите внимание: Какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии: список

      Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

      Больше о смертоносном Boeing 737 MAX и его скандалах – читайте в нашем материале.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии​

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Жертвы Аварии и ДТП Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Транспорт Новости США авиация
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