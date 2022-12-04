Полиция Испании выяснила, откуда присылали письма со взрывчаткой
Источник:Reuters
В Испании прошла серия террористических атак против украинского посольства и объектов, от которых зависит поставка оружия нашему государству. Таким образом, Россия тренируется перед будущим терроризмом в Европе.
Полиция Испании выяснила, откуда отправляли письма со взрывчаткой
Большинство из присланных пакетов удалось обезвредить, хотя в результате вспышки одного из устройств легко пострадал сотрудник украинского посольства. Полиция Испании выяснила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.
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Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были брошены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.
По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "имеет одно происхождение".
В то же время, ни один человек не был идентифицирован как отправитель пакетов, сообщил источник, пожелавший не называть своего имени, чтобы обсудить расследование.
Почтовый терроризм в Испании: последние новости
- 30 ноября в Мадриде на территории посольства Украины в Испании произошел взрыв. Опасное устройство было спрятано в письме-бандероле и поступило в адрес посла Украины – Сергея Погорельцева.
- Вечером стало известно, что атака против украинских дипломатов в Мадриде была не единственной. В тот же день пакет с, вероятно, взрывным устройством получила в Сарагосе испанская компания Instalaza.
- За последние дни неизвестные отправляют конверты со взрывчаткой в различные ведомства в Испании, среди которых было и посольство Украины в Мадриде. Очевидно, что за этим терроризмом стоят российские спецслужбы.
- Глава правительства Испании Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили два взрывных устройства. В Национальной полиции страны сообщили, что конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили еще 24 ноября. В то время как Минобороны получило такое письмо 1 декабря.
- В минобороны Испании прокомментировали посылки со взрывчаткой. В ведомстве отметили, что страна и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией и продолжит оказывать финансовую и военную помощь нашему государству.
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