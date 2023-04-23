Байдену написали письмо 19 конгрессменов, чтобы уменьшить поддержку Украины: как оно может повлиять

19 конгрессменов от Республиканской партии написали письмо президенту США Джо Байдену и призвали его ограничить военную помощь Украине. Но ничего нового в позиции республиканцев нет.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко. Он отметил, что раньше была риторика такая, чтобы ограничить поставки оружия в Украину.

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"Но просто она была смягчена тем, что, все же, несмотря на взгляды некоторых республиканцев, Республиканская партия в целом поддерживает Украину как и, конечно, демократы. И это они базируются на мнении своих избирателей", – подчеркнул он.

Буряченко рассказал, что, по социологическим данным, около 80% американцев продолжают поддерживать Украину и готовы помогать ей до победы в войне.

"Политики как из одного лагеря, так и из другого, прежде всего, будут учитывать мнения своих избирателей. Но они играют нам на антиглобальной политике уже достаточно традиционно, как и Трамп, кстати", – сказал политолог.

Основной аргумент, мол, что на поддержку Украины тратится большое количество налогов американцев. Однако, по мнению исполнительного директора "Международной ассоциации малых общин", это делает повестку очень примитивной.

Плана нет

А что будет, если Украине США не помогут? Готовы ли Соединенные Штаты, прежде всего, проиграть войну России? Вот на это республиканцы умышленно ответа не дают и не продуцируют такую риторику,

– рассказал он.

Ведь у республиканцев и демократов даже до полномасштабного нападения России и сейчас нет четкого плана на будущее.

"А как они воспринимают геополитическую конфигурацию, прежде всего, по последствиям российско-украинской войны? Готовы ли они сотрудничать с Украиной как с государством победителем, и что делать с Россией как с проигравшим?" – сказал Буряченко.

Политолог убежден, что сейчас это основные вопросы.

"А не то, что там несколько конгрессменов решили "поиграть в политику" с избирателями на такой вот риторике чисто внутриамериканской", – отметил он.

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Влияет ли это на электорат

Но на избирателей это не влияет слишком сильно. Все из-за сильной позиции Украины. Благодаря тому, что страна распространяет информацию о российско-украинской войне по всему миру.

"Поэтому, конечно, возможно некоторые политики и в США, и в Европе не хотели бы, чтобы их избиратели сильно в эту проблематику углублялись, но это уже невозможно. Все ежедневно наблюдают за событиями в Бахмуте", – рассказал политолог.

Он отметил, что с Украины начинаются и завершаются выпуски новостей в крупнейших странах, в частности, в США. И эта повестка уже больше года держит все медийное поле мира.

За нашу позицию, за позицию Украины, которая сейчас является форпостом всей демократии в мире, то, что ее поддерживают, прежде всего люди, это и является нашим ключевым стратегическим преимуществом,

– подчеркнул исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин".

Надо побороть "монстра"

Алексей Буряченко отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно США вместе с объединенной Европой были инициатором того, чтобы Украина отдала ядерное оружие России.

"В принципе, они этого "монстра" слелеяли и вырастили. И теперь они должны нести за это геополитическую ответственность. Она и состоит в том, что они должны помочь нам побороть этого "монстра", дестабилизирующего всю совершенно мировую архитектуру безопасности", – подчеркнул он.

Победа Украины нужна всем

По мнению политолога, США несут риски по результатам российско-украинской войны.

"Избирателям же вспомнят Афганистан. И, понимаете, в чем дело – вот вам логическая цепочка – Афганистан – Украина. Это, в принципе, можно будет положить на политических претензиях демократов просто огромный крест", – рассказал он.

Более того, от этого не выиграют и республиканцы.

"Скажем, антиглобалисты. Ведь, если они скажут: "Окей, мы сейчас уйдем со всех войн и со всех геополитических влияний как страна-гегемон". Они же не говорят, что уменьшится их долларовая составляющая в мире", – отметил политолог.

А это, мол, автоматически уничтожит их экономику, приведет к безумной инфляции и перепроизводству.

"Республиканцы об этих вещах молчат. Резюмируем: победа, помощь Украине нужна и республиканцам, и демократам. А такие вот единичные заявления группы республиканцев, они, это, прежде всего, желание именно пиаром перед новым политическим сезоном", – подытожил исполнительный директор "Международной" ассоциации малых общин".

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