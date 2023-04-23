Про це 24 Каналу заявив політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко. Він зауважив, що раніше була риторика така, щоби обмежити постачання зброї в Україну.
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"Але просто вона була пом'якшена тим, що, все ж таки, попри погляди деяких республіканців, Республіканська партія в цілому підтримує Україну як і, звичайно, демократи. І це вони базують на думці своїх виборців", – наголосив він.
Буряченко розповів, що, за соціологічними даними, близько 80% американців продовжують підтримувати Україну й готові допомагати їй до перемоги у війні.
"Політики як з одного табору, так і з іншого, перш за все, будуть враховувати думки своїх виборців. Але вони грають нам на антиглобальній політиці вже досить традиційно, як і Трамп, до речі", – сказав політолог.
Основний аргумент, мовляв, що на підтримку України витрачається велика кількість податків американців. Однак, на думку виконавчого директора "Міжнародної асоціації малих громад", це робить повістку дуже примітивною.
Плану немає
А що буде, якщо Україні США не будуть допомагати? Чи готові Сполучені Штати, перш за все, програти війну Росії? От на це республіканці умисно відповіді не дають і не продукують таку риторику,
– розповів він.
Адже у республіканців та демократів навіть до повномасштабного нападу Росії та нині немає чіткого плану на майбутнє.
"А як вони сприймають конфігурацію геополітичну, перш за все, за наслідками російсько-української війни? Чи готові вони співпрацювати з Україною як з державою переможцем, і що робити з Росією як з переможеною?" – сказав Буряченко.
Політолог переконаний, що нині це основні питання.
"А не те, що там декілька конгресменів вирішили "погратися в політику" з виборцями на отакій от риториці суто внутрішньоамериканській", – зазначив він.
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Чи впливає це на електорат
Та на виборців це не впливає дуже сильно. Усе через сильну позицію України. Завдяки тому, що країна розповсюджує інформацію про російсько-українську війну по всьому світу.
"Тому, звичайно, можливо, деякі політики і в США, і в Європі не хотіли б, щоб їхні виборці сильно в цю проблематику заглиблювалися, але це вже неможливо. Всі щодня спостерігають за подіями в Бахмуті", – розповів політолог.
Він зазначив, що з України починаються й завершуються випуски новин у найбільших країнах, зокрема, в США. І ця повістка вже понад рік тримає все медійне поле світу.
За нашу позицію, за позицію України, яка нині є форпостом всієї демократії у світі, оте, що її підтримують, перш за все люди, оце і є нашою ключовою стратегічною перевагою,
– наголосив виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".
Треба побороти "монстра"
Олексій Буряченко зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме США разом з об'єднаною Європою були ініціатором того, щоби Україна віддала ядерну зброю Росії.
"В принципі, вони цього "монстра" злеліяли й виростили. І тепер вони мають нести за це геополітичну відповідальність. Вона й полягає в тому, що вони мають допомогти нам побороти цього "монстра", який дестабілізує всю абсолютно світову архітектуру безпеки", – наголосив він.
Перемога України потрібна всім
На думку політолога, США несуть ризики за наслідками російсько-української війни.
"Виборцям же пригадають Афганістан. І, розумієте, в чому річ – от вам логічний ланцюжок – Афганістан – Україна. Це, в принципі, можна буде покласти на політичних претензіях демократів просто величезний хрест", – розповів він.
Ба більше, від цього не виграють і республіканці.
"Скажімо, антиглобалісти. Адже, якщо вони скажуть: "Окей, ми зараз підемо зі всіх війн і зі всіх геополітичних впливів як країна-гегемон". То вони ж не кажуть, що зменшиться їхня доларова складова у світі", – зазначив політолог.
А це, мовляв, автоматично знищить їхню економіку, спричинить шалену інфляцію та перевиробництво.
"Республіканці про ці речі мовчать. Резюмуємо: перемога, допомога Україні потрібна і республіканцям, і демократам. А такі от поодинокі заяви групи республіканців, вони, це, перш за все, бажання саме піаром перед новим політичним сезоном", – підсумував виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".
Військова допомога США для України: останнє
- Сполучені Штати відправляють в Німеччину танки Abrams. На них розпочнуть навчання українські військові. Тренування будуть проходити близько 10 тижнів.
- США оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума – 325 мільйонів доларів. У ньому зброя, яка знадобиться ЗСУ для контрнаступу.
- В Україну прибула частина БМП Bradley. Вони вже беруть участь у бойових діях. Про це повідомив представник Пентагону.