США направили письмо с требованиями реформ: есть ли свои условия у Евросоюза к Украине

Евросоюз продолжает оказывать всестороннюю финансовую поддержку Украине, но условия помощи согласовали в Меморандуме между ЕС и Киевом еще в январе этого года.

Об этом заявил старший спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, информирует корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Впрочем, в Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Украине.

Мы уже утвердили помощь Украине на 2023 год. Мы присылаем Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно для того, чтобы поддерживать украинское государство в рабочем состоянии. И это не связано с какими-либо конкретными условиями,

– сказал спикер Эрик Мамер.

Однако условия все-таки есть

Впоследствии Веерле Нуйтс – представитель Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам, рабочим местам и социальным правам – в комментарии 24 Каналу дополнил заявление Мамера. В частности, он подчеркнул, что финансовая поддержка Украины со стороны ЕС ограничена условиями, согласованными между Еврокомиссией и украинскими властями. Они были изложены в Меморандуме, который стороны подписали 16 января 2023 года.

В частности, в этом Меморандуме озвучено 20 целевых политических условий. Их тщательно разработали в соответствии с актуальной ситуацией. Кроме того, предоставили ориентировочный график, когда их должны реализовать в течение текущего года. Отмечают, что речь идет об условиях в таких направлениях.

макрофинансовая стабильность;

структурные реформы и надлежащее управление;

верховенство права;

энергетика.

В Брюсселе проходит важное для Украины заседание

Кроме того, есть четкие требования по обеспечению прозрачности и эффективности, когда Украина будет отчитываться о достигнутом прогрессе.

Отметим, сегодня в Брюсселе проходит заседание Координационной платформы доноров для поддержки восстановления Украины. Из Вашингтона прибыла новоназначенная спецпредставительница по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, а из Киева – вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков.

В Еврокомиссии отметили, что во время Координационной платформы доноров партнеры обсудят финансовые потребности Украины в краткосрочной, а также долгосрочной перспективе. Также в Брюсселе ожидают, что Украина предоставит обновленную информацию о том, на каком этапе находится с точки зрения потребностей в инвестициях и реформах.

Что этому предшествовало