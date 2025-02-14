"Это будет дискуссия между Зеленским, Путиным и Западом": Гегсет о переговорах

Министр обороны США Пит Гегсет объяснил свои заявления относительно маловероятного возвращения Украиной всех территорий и ее вступления в НАТО. Он подчеркнул, что имел целью "внести реализм в разговор" о потенциальных мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом рассказывает "Голос Америки" со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в Варшаве, передает 24 Канал. Его слова вызвали реакцию среди европейских союзников, в частности критику со стороны Германии.

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Заявления Хэгсета об Украине вызвали споры

Американский министр прямо заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года через переговоры выглядит маловероятным. Также, по его словам, маловероятно размещение американских войск в Украине и ее вступление в Альянс в рамках договоренностей с Россией.

Реальность в том, что возвращение к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятно. Реальность, что маловероятны войска США в Украине. Реальность в том, что маловероятно членство Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров,

– заявил Гегсет.

В то же время он отметил, что окончательное решение о границах Украины должно приниматься при участии Киева, Москвы, США и Европы.

Как эти границы в конце концов будут выглядеть, еще предстоит увидеть... Это будет часть дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, вероятно, Европа также будет привлечена,

– отметил министр.

Критика и реакция Европы

Заявления Гегсета вызвали обеспокоенность среди украинских и европейских чиновников. Особенно резко отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус.

Администрация Трампа сняла два важных вопроса с переговоров – членство Украины в НАТО и возможные территориальные изменения. Я считаю, что это была неосторожность и это была ошибка,

– заявил он.

По его словам, такие вопросы следовало обсуждать на переговорах с участием Украины, а не выносить их накануне возможных соглашений с Путиным.

Несмотря на критику, Гегсет отметил, что переговоры возможны даже без доверия к Кремлю.

Не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры,

– сказал он.

Он также отметил, что США будут тщательно проверять любые договоренности, чтобы обеспечить их надежность.

Как сказал Рональд Рейган: если вы не доверяете, надо проверять. Мы будем проверять, что любой мир, о котором будет достигнута договоренность, станет длительным и прочным,

– добавил министр.

Гегсет призвал европейских союзников больше вкладывать в собственную безопасность. Он похвалил Польшу, которая в 2025 году планирует потратить на оборону 4,7% ВВП.

