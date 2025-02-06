США не будут председательствовать на "Рамштайне", но Пит Хэгсет приедет, – Politico

С приходом новой администрации Трампа СМИ уделяют важное внимание представительству США на различных мероприятиях. Известно, что новый глава Пентагона будет на встрече "Рамштайн" 12 февраля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico. Между тем вокруг плана Трампа по Украине продолжаются дискуссии: Кит Келлог заявил, что план представит сам президент. А Владимир Зеленский сказал, что официального плана не существует.

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Что известно о визите Хэгсета на "Рамштайн"

Официальных данных об этом не было. Но источники СМИ утверждают, что он приедет.

Новый министр обороны США Пит Хэгсет, который на следующей неделе посетит Европу, планирует принять участие во встрече с представителями Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил один американский чиновник из оборонного ведомства и четыре человека, знакомые с планом,

– говорится в статье.

Интересно, что на этот раз на "Рамштайне" впервые будет председательствовать Великобритания. Заседание проведет министр обороны Соединенного Королевства.

Обычно это делал глава оборонного ведомства США – Ллойд Остин. Но Америка пока не взяла на себя таких обязательств. Более того, часть полномочий по встречам в формате "Рамштайн" передали НАТО.

Однако, как заметили в СМИ, Соединенные Штаты потенциально могут возглавить будущие встречи "Рамштайн".