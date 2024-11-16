Трамп может "пролететь" с министром обороны и генпрокурором из-за секс-скандалов, – The Guardian

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже начал формировать свою администрацию. Республиканец уже выдвинул несколько кандидатур на главные должности в правительстве. Теперь стало известно, что по крайней мере с двумя из них он "поспешил".

На днях Дональд Трамп выдвинул на должность главы Пентагона бывшего военного и ведущего FoxNews Пита Хэгсета. Новым генпрокурором президент видит Мэтта Гетца. Оба кандидата оказались под угрозой, поскольку их обвиняют в сексуальных домогательствах, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Неоднозначная команда Трампа

Недавно стало известно, что полиция в Калифорнии расследовала дело о вероятном сексуальном насилии со стороны Пита Гегсета в 2017. Тогда никаких официальных обвинений выдвинуто не было. Но этого оказалось достаточно, чтобы новоназначенный руководитель штаба Трампа Сьюзи Уайлс возбудила разговор о прошлом деле с Гегсетом на следующий день после его избрания Трампом. Адвокаты будущего президента также пообщались с Гегсетом на эту тему. Тот рассказал, что "все произошло по соглашению сторон".

История с Гегсетом возобновила споры и вокруг Мэтта Гетца, ультраправого конгрессмена от Флориды. Тот столкнулся с двухлетним расследованием Министерства юстиции по обвинениям в секс-торговле. В частности, говорилось, что он имел интим с 17-летней несовершеннолетней.

15 ноября адвокат двух женщин, которые были свидетелями во время расследования Комитетом по этике Палаты представителей по Гецу, сказал, что одна из его клиенток рассказала коллегии, что видела, как конгрессмен занимался сексом с несовершеннолетней.

Тогда сенаторы-республиканцы и демократы начали на том, чтобы отчет комитета о поведении Гетца таки был назначен, несмотря на то, что уголовное расследование завершилось без предъявления обвинений.

Мэтт Гетц не стал ждать публикации отчета и ушел в отставку, ведь ожидалось, что содержание документа может "нанести ему вред". Спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что будет "настойчиво просить" не публиковать отчет.

Скандалы относительно сексуальных домогательств касаются и Роберта Кеннеди-младшего, которого Дональд Трамп рассматривает на должность министра здравоохранения и социальных служб, отмечает The Guardian.

Бывшая няня детей Кеннеди обвинила его в домогательствах в 1998 году.

К слову, Дональд Трамп получал обвинения в подобных преступлениях. Так, весной 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальном насилии и клевете в отношении писательницы Кэрролл.