"Россия напала на независимое государство": пьяная россиянка в самолете провела акцию "поддержки Украины"

Россиянка Анастасия Степанян устроила акцию протеста в самолете российской авиакомпании "Аэрофлот". Правда, довольно российским образом – женщина была абсолютно пьяной.

Да, Степанян, якобы осудила "специальную военную операцию" и выкрикивала национальные украинские лозунги. По словам очевидцев, девушка употребляла алкоголь и выпила какое-то лекарство. После посадки самолета гражданку России арестовала полиция.

Смотрите также "Доярка о НАТО рассказала": пленный россиянин назвал феерическую причину, почему воюет

Россиянка провела пикет в самолете

28-летняя Анастасия Степанян 24 апреля устроила истерику на борту самолета компании "Аэрофлот", следовавшего из Бангкока в Москву. Пассажиры, следовавшие в столицу России вместе с женщиной, рассказали, что в самолет женщина зашла в нормальном состоянии, без признаков агрессии. После вылета россиянка принялась употреблять виски и искать единомышленников на борту лайнера.

Впоследствии девушка выпила какие-то таблетки и у нее началась истерика. В течение всего полета россиянка смеялась, плакала, кричала и плевалась в пассажиров и работников самолета. Более того, Анастасия Степанян устроила настоящую акцию протеста против вторжения России в Украину. Она назвала это "нападением на независимое государство" и восклицала "Слава Украине" и "Героям Слава".

В конце концов, тяжелая судьба не обошла россиянку: за эту акцию протеста девушку задержали правоохранители. В настоящее время Степанян избирается мера пресечения.

В России все больше людей открыто поддерживают Украину