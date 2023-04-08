На Бахмутском направлении погибли пять "Волков Да Винчи": где и когда будут прощаться с Героями

Во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли пять "Волков Да Винчи". Военные воевали в составе 1-го отдельного механизированного батальона, которым до гибели командовал легендарный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло.

Трагическую новость сообщили в 8 апреля в батальоне "Волки да Винчи". Также там рассказали, где и когда можно отдать последнюю дань уважения Героям.

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На войне погибли пять "Волков да Винчи"

С болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли наши собратья,

– рассказали военные.

В батальоне сообщили, когда и где можно проститься с Героями:

Даниил "Викинг" Кондель . Его похоронят 8 апреля в 14:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

. Его похоронят 8 апреля в 14:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3; Назарий "Продюсер" Грибан . С ним попрощаются 8 апреля в 14:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области по адресу Переулок школьный, 1А;

. С ним попрощаются 8 апреля в 14:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области по адресу Переулок школьный, 1А; Александр "Оборона" Оборонов . Его похоронят 8 апреля в 15:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

. Его похоронят 8 апреля в 15:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3; Валерий "Голема" Сенько . С ним попрощаются 9 апреля в 12:45 в Чернигове в Екатерининской церкви по адресу Аллея Героев, 6А;

. С ним попрощаются 9 апреля в 12:45 в Чернигове в Екатерининской церкви по адресу Аллея Героев, 6А; Иван "Милан" Ротарь. Его проведут в последний путь 10 апреля в 10:00 в селе Костичаны, Новоселицкого района Черновицкой области.

Украина будет прощаться с пятью Героями / Фото из батальона "Волки Да Винчи"

Что известно о погибших Героях

Павшему "Викингу" Даниилу Конделю был только 21 год. Он был участником неформального молодежного движения "Гонор".

Назарий "Продюсер" Грибан по специальности психолог. Он выпускник кафедры психологии Открытого международного университета по развитию человека "Украина". Психологом при Минобороны оставаться не захотел, потому что говорил, что на войне нужнее. Ему было всего 25 лет.

Александр "Оборона" Оборонов был родом из Полтавской области. Он родился в 1982 году в селе Чорбовка Полтавского района. У Героя остались сын и дочь, мать и жена.

Валерий "Голема" Сенько был выпускником кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Он всегда был патриотом. С начала полномасштабного вторжения искал возможность пойти на войну. Воевал с апреля. Ему только 24 февраля исполнилось 26 лет.

Иван "Милан" Ротар в первые дни полномасштабного вторжения с трудом вернулся домой из-за границы, чтобы воевать за Украину. Побратимы рассказывали, что на границе его не хотели пускать на войну, так что военный дал большую взятку, чтобы ее впустили домой на Буковину. У бойца осталось две маленькие дочери.