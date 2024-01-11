Плацдарм на левом берегу стал одной из самых больших ловушек для оккупантов, – Bild

Украинские защитники уже несколько месяцев продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. В Bild убеждены, что это стало одной из самых больших ловушек для оккупантов за всю войну.

Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты не оставляют попыток вытеснить ВСУ – за сутки было 11 безуспешных штурмовых действий.

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Ловушка для россиян

По данным военного эксперта Bild Юлиана Репке, сейчас около 300 украинских солдат удерживают небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Площадь участка составляет всего 1 квадратный километр.

Россияне посылают туда все новые и новые колонны бронетехники – те не понимают, что их ждет ловушка. ВСУ обстреливают войска оккупантов с правого берега. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ военные уже три месяца отражают все вражеские атаки.

Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых страшных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра,

– пишет Репке.

По информации эксперта, за все время обороны плацдарма украинские военные уничтожили 153 единицы бронетехники оккупантов — 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и 6 САУ.

Контрнаступление ВСУ на Юге

Ранее немецкое издание Welt отмечало, что контрнаступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет очевидно таким, как его планировал Валерий Залужный на это лето. Украина еще не получила часть обещанной техники. Также Украина направила США список необходимого вооружения. Это боевые вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности.

Ведущие западные медиа все чаще упоминают о левобережье Херсона. Плацдарм, который там создали украинские военные, действительно может быть одним из направлений для удара в будущем.

К примеру, американское издание Hill пишет, что плацдарм потенциально грозит российскому контролю над Крымом. Сейчас Украина сохраняет тактическое преимущество – это направление многообещающее.

Сам Юлиан Репке неоднозначным журналистом, часто распространявшим пророссийские манипулятивные тезисы. Например, он "критиковал" Зеленского и Залужного за то, что они "слишком берегут людей", мол, именно поэтому контрнаступление Украины продвигается "медленно".