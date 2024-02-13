Плацдарм расширяется: в Крынках украинские бойцы подняли еще один флаг Украины

Украинские военные 13 февраля установили еще один флаг Украины в Крынках, что на левом берегу Херсонской области. Он развевается на водонапорной башне.

Вооруженные Силы продолжают удерживать плацдарм на этой территории. По возможности бойцы проводят мероприятия по его расширению.

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Флаг в Крынках

Воины Вооруженных Сил, которые проводят операцию на левом берегу Херсонской области, поделились эксклюзивным видео. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг на водонапорной башне в Крынках и в очередной раз напомнить оккупантам, что Херсонская область – это Украина.

Украинский флаг развевается в Крынках: смотрите видео

Как отмечают в DeepState, враг продолжает бить по логистике и применить КАБы по самим Крынкам. Российский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как показало время – у него ничего не получается. Бои продолжаются.

Ситуация на левом берегу

Это уже по крайней мере второй украинский флаг , который установили в Крынках. Фото первого опубликовали 6 февраля. Таким образом украинцы развеяли вражескую пропаганду, что украинский плацдарм на этой территории был ликвидирован.