Трамп – худшее ожидание для Китая, – политтехнолог предположил планы Пекина

Издание Bloomberg написало, что президент Китая Си Цзиньпин планирует расколоть Европу и США. Также Пекин видит огромную угрозу в вероятном возвращении в президентское кресло экс-лидера Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, КНР будет всеми силами пытаться помешать Дональду Трампу снова стать президентом США.

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"Трамп может сделать больно Китаю"

Борис Тизенгаузен отметил, что Си Цзиньпин понимает, что в условно нейтральной позиции относительно России и ее действий в Украине Китай теряет один из крупнейших своих долгосрочных проектов. Речь идет об "Один пояс, один путь". Европейские страны начинают выходить из этого проекта.

Пекин имел грандиозные планы на "Один пояс, один путь" и вложил в этот проект миллиарды. Предполагалось, что страны, которые развиваются, наберут кредитов, а потом не смогут их оплатить. Таким образом Китай мог бы согласиться на реструктуризацию долга в обмен на что-то, что будет ему нужно и выгодно.

Однако все планы испортил кремлевский диктатор Владимир Путин. Также КНР давала деньги россиянам на крупные инфраструктурные проекты, железные дороги, логистические хабы, аэродромы, порты. Москва воровала эти деньги. Однако Китаю очень выгодна именно коррумпированная и агрессивная Россия, которая ненавидит Запад.

Стоит заметить, что Китай помогает не только России. В частности, также поддержку Пекина получает Северная Корея. В последнее время за связь с Путиным наказывают КНР, в частности, по торговле, банкам.

Если к власти придет Трамп, то он может сделать очень больно экономически Китаю. Трамп – это худшее ожидание для китайской стороны. Когда он пришел, то ввел более 300 торговых ограничений. Думаю, сейчас он будет еще злее. Поэтому со стороны Китая будет сделано все, чтобы Трамп не очень шел туда, куда он идет,

– предположил политтехнолог.

О чем пишет издание Bloomberg: коротко