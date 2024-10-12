Украина хочет как можно быстрее получить фидбэк от партнеров по Плану победы, – Ермак

Глава Офиса Президента заявил, что партнеры Украины понимают логику Плана победы, который представил Владимир Зеленский. Андрей Ермак объяснил, что мгновенный ответ является не совсем реальным.

Глава ОП объяснил в эфире телемарафона, что Украине нужна конкретика, а это требует времени. Однако партнеры понимают, что в войну время в Украине считают не днями, а часами, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ермак об ответе партнеров по Плану победы

Безусловно, мы ожидаем фидбэк как можно скорее, фидбэк в виде конкретных шагов,

– заявил Ермак.

Он добавил, что в странах-партнерах были очень глубокие предметные разговоры. Также партнеры Украины глубоко в ситуации и все понимают.

Глава Офиса Президента уточнил, что План победы – это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончанию войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины.

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"Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку по этому плану", – заверил Андрей Ермак.

Кстати, Владимир Зеленский представил План победы Украины президенту США, кандидатам в президенты Соединенных Штатов Харрис и Трампу, президенту Франции Макрону, канцлеру Германии Шольцу, премьер-министру Великобритании Стармеру, премьер-министру Италии Мелони.