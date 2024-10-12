Глава ОП пояснив в ефірі телемарафону, що Україні потрібна конкретика, а це потребує часу. Проте партнери розуміють, що у війну час в Україні рахують не днями, а годинами, пише 24 Канал.

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Що сказав Єрмак про відповідь партнерів щодо Плану перемоги

Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків,

– заявив Єрмак.

Він додав, що у країнах-партнерах були дуже глибокі предметні розмови. Також партнери України глибоко в ситуації та все розуміють.

Глава Офісу Президента уточнив, що План перемоги – це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України.

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"Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану", – запевнив Андрій Єрмак.

До речі, Володимир Зеленський представив План перемоги України президенту США, кандидатам у президенти Сполучених Штатів Гарріс та Трампу, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу, прем'єр-міністру Великої Британії Стармеру, прем'єр-міністерці Італії Мелоні.