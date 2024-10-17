Не просто истерика: как Россия коварно будет реагировать на План победы Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план победы Зеленского "эфемерным", даже не просмотрев выступление президента Украины в Верховной Раде. Более того, МИД России раскритиковало план, утверждая, что якобы он провоцирует конфликт с НАТО. Однако подобная критика и истерика является лишь показательной реакцией.

Россияне будут пытаться убедить партнеров Украины, что для мира нужен не военное принуждение, а переговоры. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что План победы является той инициативой Украины, которую терять будет опасно.

Смотрите также Залужный впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году

Россия коварно будет реагировать на План победы Зеленского

Политолог объяснил, что реакция России на план победы Зеленского будет двухслойной:

Верхний слой – россияне активно будут продолжать выдвигать все возражения и критику;

Внутренний слой – россияне будут максимально торпедировать партнеров Украины, чтобы убедить их, что победить Россию военным путем, якобы, не получится, нужно только договариваться.

Это они (россияне – 24 Канал) делать не прекращали. Сейчас они будут только усиливаться в ключевых странах. Как и весь мир, они будут ждать результаты президентских выборов в США. Если бы они "не пыжились, что они центр планеты", россияне все равно смотрят, что происходит у американцев,

– заметил Лесной.

По его словам, истерика Кремля является предсказуемой. Несмотря на это, нужно смотреть именно на низ "айсберга" и там пытаться противодействовать, а именно качественно работать с партнерами Украины, объяснять им пункты Плана победы, приложения и наше видение в установлении справедливого мира.

Заметьте! Владимир Зеленский сообщил, что если партнеры Украины не поддержат План победы, то наша страна продолжит бороться, однако это будет гораздо сложнее. Это станет большой ошибкой, ведь тогда Россия получит "привилегии" от мира.

Ключевое – предоставить Украине силу, чтобы заставить Владимира Путина выполнять международное право. Именно это право почему-то остается "за скобками" наших партнеров.

Они смирились, что ядерная держава может на это "плевать", а неядерная – к ним прислушиваться и быть той, благодаря которой война может остановиться. Это плохая логика, ее надо ломать. Инициативу нам терять нельзя,

– отметил политолог.

Лесной добавил, что План победы важен именно из-за инициативы. Если сейчас наша страна "замолчит", о нашей стране начнут говорить другие, что будет очень опасно.

Напомним, что План победы состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Основные пункты – приглашение Украины в НАТО, укрепление обороны, сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала и послевоенные меры для обеспечения безопасности.