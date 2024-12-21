Как быстро Трамп может закончить войну в Украине: это зависит от 3 факторов

Дональд Трамп во время своей избирательной кампании обещал, что сможет завершить российско-украинскую войну как можно скорее. Стоит понимать, что это довольно непростой процесс, однако есть несколько факторов, которые помогли бы ему это сделать.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин, пока у него есть определенные продвижения на линии соприкосновения, считает, что имеет шансы на победу. Он отметил, что темпы с которыми россияне захватывают украинские территории можно сравнить с темпами и методами Первой мировой войны.

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Может ли Трамп быстро закончить войну

Юрий Богданов подчеркнул, чтобы были шансы завершить войну на территории Украины должны быть три компонента. Первое – желание у Путина заключать перемирие на том этапе войны, который есть сейчас.

Нужны сильные аргументы, которые убедят диктатора, что завершение войны его от чего-то спасет,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Второе – желание Украины и Европы заключать невыгодное соглашение.

Третье – способность Трампа и его команды надавить на стороны конфликта, чтобы они заключили какое-то соглашение или что-то прогарантировать.

В случае с Украиной это гарантии, а с Россией – давление. Есть ли у него такие инструменты? Я не знаю. Но он мог бы угрожать России предоставлением Украине неограниченного количества снарядов и оружия, а нам гарантировать размещение иностранных войск. Это воспринимается пока как единственная долгосрочная гарантия безопасности,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Он считает, что любая предвыборная кампания и обещания не всегда совпадают с будущими действиями политиков. Это связано с осознанием реальности и сложности решения определенных проблем.

"У Трампа нет волшебной палочки, чтобы прекратить войну. Надо смотреть, какая будет складываться конфигурация в январе – феврале 2025 года. Трамп и его команда будут нащупывать обновленные позиции, чтобы выйти с какими-то предложениями к Владимиру Зеленскому и Путину", – предположил специалист по стратегическим коммуникациям.

К слову, The Washington Post отмечает, что Трамп стремится стать глобальным миротворцем, заключив мирное соглашение по Украине. Путин хочет воспользоваться этим, чтобы закрепить влияние России в регионе. Он, вероятно, рассчитывает на переговоры, что ослабят НАТО и обеспечат Кремлю контроль над Украиной, но аналитики сомневаются в реальности этого.