Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, – белорусский боец в составе ВСУ
Источник:"Эспрессо"
Так называемый президент Белоруссии Александр Лукашенко, вероятно, хотел в декабре прошлого года ввести свои войска на территорию Украины. Однако он, очевидно, вовремя понял, что его бойцы для этого непригодны.
В пятницу, 9 июня, представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси Валерий Сахащик рассказал о так и не ставших реальностью планах самопровозглашенного диктатора. Отметим, что он является членом команды Тихановской и основателем белорусской десантно-штурмовой группы в составе Вооруженных Сил.
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МО Лукашенко запугивало военных
Как отметил Сахащик, по состоянию на конец декабря 2022 года все боеспособные соединения белорусской армии находились на границе с Украиной. Однако военнослужащие начали вовремя "задавать большое количество вопросов к командованию" по поводу целесообразности вторжения в наше государство, поэтому приказа Лукашенко так и не отдал.
Минобороны попыталось запугать военных – ничего не вышло. Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными – ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан,
– заверил Сахащик.
Путин хочет втянуть Беларусь в великую войну
- Стоит сказать, что диктаторский режим Лукашенко уже активная сторона этой войны, ведь помогает Кремлю, предоставляя российским военным свои базы, вооружение и совершая другие действия. Однако регулярные войска Беларуси пока не привлекали к широкомасштабным военным операциям.
- Осенью и зимой прошлого года были оживленные разговоры о том, что якобы планируется наступление с севера, однако украинские чиновники – в частности глава государства Владимир Зеленский – не уставали повторять, что угроза скорее теоретическая, чем реальная.
- Также недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен констатировал, что Лукашенко прекрасно осознает, чем может закончиться его приказ о вторжении белорусской армии в Украину. Однако, очевидно, разрывать дружбу с президентом Путиным ему тоже не хочется.