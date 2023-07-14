Хотел убить не одного человека: в Польше задержали 18-летнего юношу за планирование теракта

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало 18-летнего юношу, который планировал совершить теракт в одном из зданий государственного офиса, в котором, вероятно, погиб бы и сам. Ведь для этого он планировал использовать пояс шахида, он же пояс смертника.

По данным RMF FM, мужчина планировал террористическое нападение на один из штабов полиции Нижней Силезии. На такое безумие его вдохновила деятельность "Исламского государства".

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Доказательства подготовки теракта обнаружили в доме юноши

Как сообщили в польском ведомстве, подозреваемый мужчина "поддерживал постоянную связь с лицами, называвшими себя представителями террористической организации Исламское государство". Действовал он также с согласия с ними.

В конце 2022 года мужчина принял ислам. В своей деятельности он вдохновлялся деятельностью Исламского государства и следовал примеру лидеров террористических организаций, таких как Усама Бен Ладен, Абу Бакр аль-Багдади, Анвар Аль-Авлаки,

– сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб.

После задержания будущего террориста сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыск в его квартире. Там они нашли доказательства подготовки к преступлению, в частности, элементы, которые могли быть использованы для изготовления пояса шахида. Также установили, что молодой человек собирал информацию о создании взрывчатки.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства лиц, контактировавших с 18-летним юношей и знавших о запланированном нападении.

Горе-террористу "светит" длительное заключение

Как сообщила пресс-служба министра-координатора специальных служб, правоохранители задержали поляка еще 16 июня в Нижней Силезии. По ходатайству прокурора суд постановил арестовать задержанного на три месяца.

В настоящее время 18-летнему мужчине предъявлено обвинение в:

в участии в организованной преступной группировке, направленной на совершение террористического преступления,

в планировании совершения мероприятия с использованием взрывчатки, угрожающего жизни или здоровью многих людей или имущества в больших размерах.

Согласно польскому законодательству, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

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