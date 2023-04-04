Возможности достаточно серьезные, – военный эксперт объяснил, как работает российская планирующая бомба
Недавно Россия начала использовать в войне против Украины планирующие бомбы. Это новая угроза, к которой нужно адаптироваться.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, очевидно, что россияне освоили создание таких планирующих бомб УПАБ-1500В.
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В этом "изделии" сочетается неуправляемая авиационная бомба и крылья. С помощью последних и системы наведения ее можно направлять в разную сторону.
Насколько опасны российские планирующие бомбы
Романенко подчеркнул, что возможности такой бомбы достаточно серьезны. И у них сравнительно небольшая стоимость. В результате получается высокоточное и не очень дорогое оружие с возможностью отклонения в несколько метров.
Была информация, что Украина получила похожее оружие американского производства. Думаю, мы увидим их, когда произойдет наступление со стороны Сил обороны. Но Россия уже сейчас использует такие бомбы,
– заметил Романенко.
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Он предполагает, что уничтожить такую планирующую бомбу вполне возможно из средств ЗРК, работающих по аэродинамическим целям – по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и т.д. Однако нужно определенное время, чтобы адаптироваться к новой угрозе.
Новая угроза от российских планирующих бомб: коротко
- В последние недели Россия начала все чаще использовать планирующие бомбы собственного производства. Они могут попадать в цели на расстоянии до 70 км.
- Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это новый вызов для государства. За один день по всей линии боевого столкновения враг может запустить до 20 таких бомб.
- К примеру, именно такие бомбы оккупанты использовали ночью 24 марта во время атаки по Сумской области. Тогда они запустили 11 авиабомб из 10 истребителей Су-35.