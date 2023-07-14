4 умерли во вражеском плену: Украина вернула тела еще 62 павших защитников
Источник:Минреинтеграции
Нашей стране удалось вернуть тела еще 62 павших защитников. Это произошло сегодня, 14 июля.
Из них 4 – умерли во вражеском плену. Смерть наступила в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.
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Украина вернула тела павших защитников
14 июля прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.
Таким образом, удалось вернуть тела еще 62 защитника. Из них четверо – умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.
Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Кстати, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
Украина возвращает своих военных
- Напомним, что на днях нашему государству удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в российском плену. Еще четыре тела должны прибыть скоро.
- Также Украине удалось вернуть тела защитников, погибших в Еленовке.
- 23 июня удалось вернуть свыше 50 тел павших защитников нашего государства.
- Отметим, что в конце мая в Минреинтеграции сообщили о возвращении тел 79 защитников Украины. Их также забрали с временно оккупированных территорий нашего государства.