Ехал убивать "миллиард" людей: российский пленный поразил своими знаниями об Украине

Российские захватчики продолжают удивлять своим уровнем образования. Так россиянин с украинской фамилией Иван Приходько с уверенностью сказал, что в Украине проживает "миллиард" людей.

На вопрос, сколько людей проживает в его родной стране, мужчина ответить затруднился. Однако все же был удивлен, как наша страна дает отпор России.

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Россиянин блеснул своими знаниями по Украине и России

Журналист Дмитрий Карпенко поинтересовался у российского пленника Ивана Приходько, осознает ли он, на кого напала российская армия и какое население Украины. Ответ россиянина послужил для всех шоком.

Думаю, пожалуй, миллиард есть,

– заявил Приходько.

По данным ООН, население Земли в ноябре 2022 года достигло отметки в 8 миллиардов человек. По состоянию на 2021 год, в Украине проживало почти 44 миллиона человек, что составляет лишь 0,5% от общего количества населения планеты. Эта цифра совсем не соответствует предположениям россиянина, ведь тогда украинцы бы составляли восьмую часть людей на Земле.

Впоследствии мужчина попытался счесть иначе, отбросив население временно оккупированного Донецка, который является городом-миллионником. Он заверил, что население всей Украины составляет "около 500 миллионов".

После этого Дмитрий Карпенко показал Россию и Украину на карте мира, чтобы пленный россиянин понимал масштабы. Для российского солдата этот факт стал открытием и он не смог вложить в своей голове, как огромная Россия проигрывает в войне "маленькой" Украине.

Что известно о плененном россиянине