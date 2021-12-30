Плохая новость для Украины, – посол Великобритании о затягивании с назначением главы САП

Госпожа посол Великобритании отреагировала на задержку относительно назначения руководителя САП Украины. Мелинда Симмонс призвала комиссию немедленно согласовать победителя.

Детали от Симмонс

Госпожа посол призвала наконец завершить процедуру по назначению главного специализированного антикоррупционного прокурора Украины. Она отметила, что это поможет укрепить важный независимый антикоррупционный институт.

К теме Члены комиссии по избранию руководства САП просят помочь разблокировать конкурс

Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины,

– подчеркнула дипломат.

Затягивание назначения главы САП: детали

Главу САП не могут назначить уже более года. Комиссия проваливает голосование, потому что члены просто не приходят на заседания, из-за этого не хватает голосов.

По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

В то же время другой финалист – Андрей Синюк – решил оспорить результаты. Кандидат убежден, что ему неправильно выставили баллы за практическое задание.

Пятеро членов комиссии обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой помочь разблокировать процесс. Они отметили, что дополнительная проверка кандидатов, о которой говорит глава комиссии Екатерина Коваль, на самом деле не нужна.

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29 декабря к немедленному разблокированию процесса призвало посольство США в Киеве. Дипломатическое учреждение обратилось к комиссии с требованием не разрешать коррумпированным силам блокировать работу, которую ей доверили.

Полный текст публикации Мелинды Симмонс в твиттере:

Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины. Члены отборочной комиссии должны наконец показать победителя и помочь укрепить этот жизненно важный независимый антикоррупционный институт.