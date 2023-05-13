По 2 направлениям в пригороде Бахмута ВСУ продвигаются, – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наши военные продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута на Донетчине. Сейчас идут активные боевые действия, так что нет конкретных цифр.

По словам Маляр, ситуация на Бахмутском направлении развивается динамично. Заместитель Алексея Резникова заявила, что Вооруженные Силы Украины уничтожают врага, уже немало взяли в плен.

Смотрите также За это лето произойдут большие изменения: Фейгин предположил развитие событий у Бахмута

Что происходит в пригороде Бахмута

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия,

– заявила Маляр.

Заместитель министра обороны Украины также рассказала, что в самом Бахмуте ситуация сложнее. Однако заверила, что России не удается взять под контроль город, благодаря:

грамотному планированию командования;

мужества наших бойцов.

Последние новости из Бахмутского направления

13 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается. По его словам, наши военные продолжают продвигаться на нескольких участках фронта. Также ВСУ продолжают защищать Бахмут.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что после успешных контратак ВСУ достигли значительных успехов к северо-западу от Бахмута. На геолокационных кадрах от 12 мая видно, что россияне бегут от огня артиллерии Вооруженных сил Украины на южном берегу Берховского водохранилища. Это ориентировочно в 4 километрах к северо-западу от города Бахмут.

Буквально 10 мая Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские захватчики на отдельных участках фронта не смогли удержать натиск украинских защитников и отступили на дистанцию до двух километров.

Тогда генерал-полковник Александр Сырский объяснил, что именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы вагнеровцев. Это заставило Россию по определенным направлениям заменить их хуже подготовленные подразделения регулярных войск. Последние же потерпели поражение и отошли.