Каких последствий ждать от ударов ATACMS и Storm Shadow по России

Западные ракеты ATACMS и Storm Shadow чрезвычайно эффективны и отличаются высокой точностью. Они могут пробить железобетонные стены бункера и даже перекрытия зданий глубоко под землей.

Российская противовоздушная оборона не может сбивать все ракеты, часть точно прилетит. Это 24 Каналу рассказал бывший заместитель командующего Королевских ВВС Великобритании Грег Багвелл, подчеркнув, что ATACMS и Storm Shadow могут бить точечно в цель.

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Как ракеты ATACMS и Storm Shadow будут помогать уничтожать военные цели в России

Российские системы С-300 и С-400 не стопроцентно эффективны. Они даже не могут перехватить относительно медленные и уязвимые беспилотники, не говоря уже о западных ракетах.

ATACMS и Storm Shadow движутся быстрее, летят ниже, могут прокладывать маршрут по системам и имеют ряд мер, которые еще больше усложняют их сбивание.

Россия действительно может сбить несколько ракет, но большая часть прилетит куда нужно. Поскольку ATACMS и Storm Shadow имеют системы, которые могут проникать через метры бетона и земли и попасть в цель.

Западные ракеты отличаются высокой точностью. Они могут нанести удар на расстоянии одного – двух метров от цели. Уже есть примеры, как эффективно действуют ATACMS и Storm Shadow. Одна ракета летит через объект, следующая – через отверстие, которое сделала первая.

Также они могут пробивать защищенные цели. Если есть бункер, эти ракеты пройдут через железобетон на несколько метров и даже будут проникать через перекрытия зданий глубоко под землей,

– объяснил Грег Багвелл.

Итак, ATACMS и Storm Shadow могут уничтожить скрытые и защищенные объекты на российской территории. Они действительно эффективны для уничтожения точечных целей, которые, вероятно, защищают наиболее чувствительную информацию важных лиц в России.

Недавно Белый дом подтвердил использование Украиной ракет ATACMS для ударов по целям в Курской области России. А именно в ночь на 25 ноября ВСУ ударили по аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный".