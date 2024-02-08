Если по Киеву запустили "Циркон", то перед НАТО встает острый вопрос

Сейчас есть предположение, что 7 февраля Россия применила гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву. Оно базируется на том, что на месте одного из "прилетов" в Киеве нашли обломок ракеты с маркировкой 3М22, что соответствует индексу гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

Ракета для войны против НАТО

Если за несколько дней это удастся подтвердить, то получится, что Россия в войне против Украины применила уже второй тип своих гиперзвуковых ракет. Заодно можно будет и уточнить обстоятельства, при которых произошел прилет "Циркона" по столице.

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Для начала давайте поговорим кратко об известных характеристиках российской гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон". В январе 2024 года российские пропагандисты заявляли, что она имеет:

боевую часть массой 300 килограммов,

скорость полета в 9 Мах (то есть 9000 километров в час),

дальность пуска до 1000 километров (но при условии наличия наведения со спутника).

В публичном доступе достоверными можно считать разве что фото с испытательных пусков "Циркона" с фрегатов проекта 22350. Еще есть интересный "бюрократический" нюанс в том, что эта ракета формально еще не принята на вооружение вооруженных сил России.

На самом деле неудивительно, что до этого мы об этом "Цирконе" почти ничего не слышали. Ведь россияне "Циркон" позиционировали как гиперзвуковую противокорабельную ракету морского базирования, другими словами – для войны против НАТО на море.

Поэтому дальше возникает очень большой методологический вопрос – с чего же именно россияне могли выпустить "Циркон", чтобы ударить им по Киеву 7 февраля?

Острый вопрос для Украины и НАТО

Из официальных данных самой России известно, что сейчас эту ракету с кораблей ВМФ государства-агрессора могут нести только два фрегата проекта 22350 и одна атомная субмарина проекта 885 "Ясень". Однако эти корабли не в Черном море, а из Средиземного моря пуск не мог состояться.

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Остается разве что вспоминать некоторые сообщения российских ресурсов о якобы планах переделать под "Циркон" береговой ракетный комплекс "Бастион", штатно оснащенный ракетой П-800 "Оникс". И также – так называемый "Объект 100" во временно оккупированном Крыму (подземный ракетный комплекс Черноморского флота России).

Кстати, если вспоминать о том же "Объект 100", то стоит заодно и вспомнить факт пуска по Югу Украины в январе 2024 года и ракеты П-35 родом из 1960-х годов. Там есть только два варианта, как могла быть запущена эта ракета – или с "Сотки", или же у россиян вдруг таки сохранились рабочие комплексы "Редут" (хотя не факт).

Так вот, если и когда в следующие несколько дней будет подтвержден факт применения "Циркона" по Киеву, из чего пускали эту ракету – станет отдельно острым вопросом. Не только для нас, но и для стран НАТО также.