Черная пятница для коллаборантов: кто из приспешников россии погиб 16 сентября

У предателей Украины 16 сентября оказалось печальным. В частности, потому что у них отошел так называемый "луганский" прокурор, бердянский коллаборант с женой, а также прогремел взрыв в Херсоне.

Эту информацию начали сообщать сами предатели. Взрывы у них раздались во временно оккупированных Луганске, Бердянске, Херсоне и Мелитополе.

Читайте также Остатки привезли матери в Подмосковье: на войне погиб россиянин, учившийся в Луганской области

Взрыв в Луганске: минус вражеский "прокурор"

Российские СМИ написали 16 сентября, что в центре временно оккупированного Луганска прогремел взрыв возле здания так называемой "генеральной прокуратуры" врага.

Пропагандисты россии опубликовали видео, на которых видно, что в помещении выбило окна.

Взрыв в центре Луганска: смотрите видео

Сначала враги писали, что их "генпрокурор" ранен, а затем начали жаловаться из-за его смерти.

Речь идет о так называемом "генпрокуроре" оккупантах сергее горенко. Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что коллаборант получил тяжелые ранения и погиб в своем кабинете.



В Луганске погиб коллаборант сергей горенко / Фото с росСМИ

Более того, вместе с ним пошла "на концерт кобзона" его заместитель екатерина стегленко.



За "начальником" пошла его "заместитель" екатерина стегленко / Скриншот Центра стратегических коммуникаций

Взрывы раздались во временно оккупированном Херсоне

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидация "генпрокурора" Луганской области – это разборки местных уголовников, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного бегства. Другая версия – зачистка россией свидетелей военных преступлений. Советник Андрея Ермака добавил, что следствие покажет.

Перед этим 16 сентября во временно оккупированном Херсоне также прогремели взрывы над помещением суда, в котором сидело руководство оккупантов. Там поднялся дым.

Оккупанты заявили, что якобы "попадание" было возле администрации. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что там находилось руководство оккупантов. Среди них и бывший фсбшник сергей елисеев.

В Херсоне раздался взрыв: смотрите видео

Мирные люди не пострадали, а вот среди врагов есть потери. В частности, пропагандисты заявили, что в результате взрыва:

ранена так называемая "начальник департамента труда и социальной политики";

ее водитель – погиб.

Стоит заметить, что после взрыва в Херсоне гауляйтер кирилл стремоусов пожаловался, что удар пришелся прямо на его кабинет.

По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, взрыв произошел в правом крыле здания.

В Бердянске также ликвидировали коллаборантов

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье 16 сентября убили двух предателей. Это произошло в микрорайоне Колония.

Российские пропагандисты написали, что "власть" Бердянска подтвердила гибель:

так называемого "заместителя главы оккупационной администрации по вопросам ЖКХ";

и его жены, возглавлявшей "территориальный избирком" по "присоединению" к россии.

Речь идет об олеге бойко и его жене людмиле.



В Бердянске ликвидировали врагов/ Коллаж 24 канала

Более того, мэр Иван Федоров заявил, что во временно оккупированном Мелитополе 16 сентября в районе аэродрома прогремел мощный взрыв. Над городом поднимался дым.

В Мелитополе загорелся аэродром, который использует враг: видео

Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ,

– подчеркнул мэр.

Смотрите также – СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области: видео