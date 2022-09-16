Черная пятница для коллаборантов: кто из приспешников россии погиб 16 сентября
У предателей Украины 16 сентября оказалось печальным. В частности, потому что у них отошел так называемый "луганский" прокурор, бердянский коллаборант с женой, а также прогремел взрыв в Херсоне.
Эту информацию начали сообщать сами предатели. Взрывы у них раздались во временно оккупированных Луганске, Бердянске, Херсоне и Мелитополе.
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Взрыв в Луганске: минус вражеский "прокурор"
Российские СМИ написали 16 сентября, что в центре временно оккупированного Луганска прогремел взрыв возле здания так называемой "генеральной прокуратуры" врага.
Пропагандисты россии опубликовали видео, на которых видно, что в помещении выбило окна.
Взрыв в центре Луганска: смотрите видео
Сначала враги писали, что их "генпрокурор" ранен, а затем начали жаловаться из-за его смерти.
Речь идет о так называемом "генпрокуроре" оккупантах сергее горенко. Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что коллаборант получил тяжелые ранения и погиб в своем кабинете.
В Луганске погиб коллаборант сергей горенко / Фото с росСМИ
Более того, вместе с ним пошла "на концерт кобзона" его заместитель екатерина стегленко.
За "начальником" пошла его "заместитель" екатерина стегленко / Скриншот Центра стратегических коммуникаций
Взрывы раздались во временно оккупированном Херсоне
Перед этим 16 сентября во временно оккупированном Херсоне также прогремели взрывы над помещением суда, в котором сидело руководство оккупантов. Там поднялся дым.
Оккупанты заявили, что якобы "попадание" было возле администрации. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что там находилось руководство оккупантов. Среди них и бывший фсбшник сергей елисеев.
В Херсоне раздался взрыв: смотрите видео
Мирные люди не пострадали, а вот среди врагов есть потери. В частности, пропагандисты заявили, что в результате взрыва:
- ранена так называемая "начальник департамента труда и социальной политики";
- ее водитель – погиб.
Стоит заметить, что после взрыва в Херсоне гауляйтер кирилл стремоусов пожаловался, что удар пришелся прямо на его кабинет.
По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, взрыв произошел в правом крыле здания.
В Бердянске также ликвидировали коллаборантов
Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье 16 сентября убили двух предателей. Это произошло в микрорайоне Колония.
Российские пропагандисты написали, что "власть" Бердянска подтвердила гибель:
- так называемого "заместителя главы оккупационной администрации по вопросам ЖКХ";
- и его жены, возглавлявшей "территориальный избирком" по "присоединению" к россии.
Речь идет об олеге бойко и его жене людмиле.
В Бердянске ликвидировали врагов/ Коллаж 24 канала
Более того, мэр Иван Федоров заявил, что во временно оккупированном Мелитополе 16 сентября в районе аэродрома прогремел мощный взрыв. Над городом поднимался дым.
В Мелитополе загорелся аэродром, который использует враг: видео
Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ,
– подчеркнул мэр.
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